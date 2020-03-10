Француз, у которого обнаружили коронавирус в Монголии, пренебрег правилами самоизоляции, - министр здравоохранения страны

CentralAsia (MNG) - У француза, прибывшего в Монголию через аэропорту Буянт-Ухаа 2 марта, обнаружили вирус COVID-19 в 2 часа ночи 10 марта. Об этом сегодня утром сообщила Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии.
- Гражданин Франции пренебрег рекомендациями и предупреждениями о самоизоляции на 14 дней по прибытии в страну и отправился сразу же по своим делам, - рассказала министр здравоохранения Д.Сарангэрэл.
Посольство Франции обратилось с просьбой к правительству Монголии не раскрывать личность гражданина, у которого был обнаружен коронавирус.
- Столица Улан-Батор и все аймачные центры находятся на карантине до 16 марта во избежания распространения коронавируса, - дополнил на пресс-конференции вице-премьер Энхтувшин Өлзийсайхан.