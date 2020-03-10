В Узбекистан помочь в борьбе с COVID-19 приехал известный эпидемиолог

CentralAsia (UZ) - Известный международный эксперт, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН,профессор Михаил Фаворов помогает предотвратить завоз и распространение коронавируса в Узбекистане, сообщила пресс-служба Минздрава.

В эти дни М. Фаворов в качестве независимого международного эксперта вместе со специалистами штаба при Министерстве здравоохранения по предотвращению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане оказывает консультативную помощь медицинским работникам в специализированных в этом направлении лечебных учреждениях.

На посту заместителя Генерального директора Международного института вакцин М. Фаворов занимался внедрением программ вакцинации от брюшного тифа, вируса папилломы, холеры, гриппа, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, БЦЖ и других.

Ученый является известным и тем, что эффективно руководил полевыми исследованиями по оценке бремени заболеваний, а также клиническими испытаниями вакцинации, выполняемыми до лицензирования, и демонстрационными проектами для оценки целесообразности и воздействия вакцинаций.

Михаил Фаворов – член Американского общества микробиологии, международный эксперт в области общественного здравоохранения и эпидемиологии. Он посвятил более 40 лет изучению и предотвращению инфекционных заболеваний в различных регионах мира.