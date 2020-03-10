Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

CentralAsia (KZ) - Национальный банк Казахстана принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора, сообщает пресс-служба ведомства.



С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% (ранее было 9,25%) годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%, - говорится в сообщении Нацбанка.

Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике. Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран – основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз, говорится в сообщении.

Цена на нефть марки Brent 9 марта 2020 года резко снизилась в результате недостижения договоренностей участниками заседания ОПЕК+ об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Ее котировки находились на уровне 31-36,5 долл. США за баррель с максимальным снижением в течение дня более 30%.

Денежно-кредитная политика Национального банка, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов, - отмечается в сообщении.

Очередное решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года в 15:00.