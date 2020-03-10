В аэропорту Ашхабада запретили садиться прилетающим из-за рубежа самолетам

CentralAsia (TM) - В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции все прибывающие в Туркменистан из-за рубежа самолёты перенаправляются в международный аэропорт Туркменабата. Об этом сообщил «Туркменпортал», ссылаясь на авиакомпанию «Туркменские авиалинии».

Пассажирам, прибывающим из-за пределов Туркменистана, проводят все необходимые исследования, измеряется температура тела. После прохождения медицинского обследования самолёт вместе с пассажирами на борту отправляется в Ашхабад.

Что касается вылетов из Туркменистана в зарубежные страны, то они по-прежнему осуществляются из международного аэропорта Ашхабада.

Как сообщает российское представительство «Туркменских авиалиний», на основании решения Центра управления по профилактике завоза возбудителя острой атипичной пневмонии в Туркменистане целью обеспечения безопасности пассажиров приняты решения об отмене следующих рейсов:

с 14.03.2020г. по 29.03.2020 рейсы Т5 537/538 по маршруту Ашхабад — Дели — Ашхабад

с 01.04.2020 по 30.04.2020 рейсы Т5 901/902 по маршруту Ашхабад — Стамбул — Ашхабад

с 13.03.2020 по 27.02.2020 рейсы Т5 717/718 по маршруту Ашхабад — Алматы — Ашхабад

с 15.03.2020 по 29.03.2020 рейсы Т5 735/736 по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад

с 21.03.2020 по 28.03.2020 рейсы Т5 731/732 по маршруту Ашхабад — Санкт-Петербург — Ашхабад

Как было заявлено на днях на брифинге в министерстве иностранных дел, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус.