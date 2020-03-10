Импорт газа из Узбекистана в Китай может быть сокращен

CentralAsia (UZ) - Китайская компания Petrochina уведомила Министерство энергетики о возможном сокращении импорта газа из-за коронавируса, но пока поставки осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящее время поставки газа осуществляются в штатном режиме. Получено уведомление о возможном сокращении, но сроки не указываются», — говорится в сообщении.

По данным АО «Узбекнефтегаз», Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 млрд кубометров, в Россию — 4 млрд, остальное приходится на соседние страны Центральной Азии.

По официальной статистике, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 1,6%, до 59,46 млрд кубометров, в 2020 году добычу планируется увеличить на 7,2%, до 63,8 млрд кубометров.