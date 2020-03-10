У министра культуры Франции обнаружен коронавирус

CentralAsia (CA) - У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает France Press со ссылкой на канцелярию министра.

Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции. Коронавирус был выявлен у пяти депутатов.

Сейчас министр находится в своем доме в Париже.

Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 1412 человек, жертвами заболевания стали 25, сообщает глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.