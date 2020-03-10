У министра культуры Франции обнаружен коронавирус
- Азия и мир, новости компаний
- 9:53, 10 марта 2020
- Просмотров: 2465 Кыргызча
CentralAsia (CA) - У министра культуры Франции Франка Ристера обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает France Press со ссылкой на канцелярию министра.
Предполагается, что 46-летний министр мог заразиться на прошлой неделе, когда посетил Национальное собрание Франции. Коронавирус был выявлен у пяти депутатов.
Сейчас министр находится в своем доме в Париже.
Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 1412 человек, жертвами заболевания стали 25, сообщает глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.