В Узбекистане на поле обнаружены тела двух новорожденных близнецов в полиэтиленовом пакете

CentralAsia (UZ) - В Дустликском районе Джизакской области обнаружены два мертвых новорожденных мальчика-близнеца. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления внутренних дел.

Как сообщается, местный житель обнаружил тела младенцев в полиэтиленовом пакете, положенном в сумку у арыка на территории фермерского хозяйства «Околтин остонаси курки».

Экспертиза показала, что дети родились недоношенными на 20−21-ой неделе беременности.

Установлено, что матерью младенцев является незамужняя местная жительница 1998 года рождения.

Ведётся следствие.