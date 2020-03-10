Монгольский боец Д.Батгэрэл одержал первую в карьере победу в UFC

CentralAsia (MNG) - Монгольский боец Д.Батгэрэл одержал свою первую победу в UFC. На UFC 248 он сумел добыть уверенную победу нокаутом над аргентинцем Гвидо Каннетти в первом раунде поединка.

До присоединения к UFC Д.Батгэрэл (8-2) не имел популярности, но после субботнего поединка у него появились свои фанаты.

Выступая перед журналистами, в том числе для Cageside Press после боя, он рассказал, что очень рад победе.

Теперь вопрос теперь в том, где Д.Батгэрэл хочет выступать на поединке дальше. Хотя в Азии всегда есть возможность соревноваться, однако, монголы больше предпочитают США.

Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.