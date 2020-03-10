В Афганистане прошла инаугурация Ашрафа Гани. Следом за ним инаугурацию провел и Абдулла Абдулла

CentralAsia (CA) - В Кабуле 9 марта состоялась инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани, переизбранного на второй срок. В тот же день собственную инаугурацию провел и премьер-министр Абдулла Абдулла — главный соперник Ашрафа Гани на выборах, не признавший результаты голосования.

Избирательная комиссия Афганистана в феврале подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября президентских выборов и объявила Гани победителем.

По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.

Абдулла не признал поражения и также объявил себя президентом.

На каждом из двух мероприятий присутствовали представители иностранных государств, но большинство присутствующих стран сделало выбор в пользу инаугурации Гани, передают местные СМИ.