[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане прошла инаугурация Ашрафа Гани. Следом за ним инаугурацию провел и Абдулла Абдулла

CentralAsia (CA) -  В Кабуле 9 марта состоялась инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани, переизбранного на второй срок. В тот же день собственную инаугурацию провел и премьер-министр Абдулла Абдулла — главный соперник Ашрафа Гани на выборах, не признавший результаты голосования.

Избирательная комиссия Афганистана в феврале подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября президентских выборов и объявила Гани победителем.

По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.

Абдулла не признал поражения и также объявил себя президентом.

На каждом из двух мероприятий присутствовали представители иностранных государств, но большинство присутствующих стран сделало выбор в пользу инаугурации Гани, передают местные СМИ.

print
  • Монголия входит в 9 стран, которые достигли цели по сокращению материнской смертности
  • В Узбекистане на поле обнаружены тела двух новорожденных близнецов в полиэтиленовом пакете
  • На какие продукты питания в Узбекистане был зафиксирован рост цен в феврале?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com