Председатель КНР Си Цзиньпин начал рабочую поездку в Ухань, откуда началось распространение коронавируса
- Азия и мир, общество
- 10:19, 10 марта 2020
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- Обновлено: 10:20, 10 марта 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта начал инспекционную поездку в город Ухань, откуда началось распространение коронавируса, передают местные СМИ.
Он посетит медицинских работников, военнослужащих, полицейских, добровольцев и пациентов. Это его первый визит после вспышки вируса Covid-19.
В Китае за последние сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от коронавируса и выявлено 19 новых заболевших. Общее число заболевших достигло 80 754 человек, из них 3136 пациентов скончались.