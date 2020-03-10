Председатель КНР Си Цзиньпин начал рабочую поездку в Ухань, откуда началось распространение коронавируса

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта начал инспекционную поездку в город Ухань, откуда началось распространение коронавируса, передают местные СМИ.

Он посетит медицинских работников, военнослужащих, полицейских, добровольцев и пациентов. Это его первый визит после вспышки вируса Covid-19.

В Китае за последние сутки зарегистрировано 17 случаев летального исхода от коронавируса и выявлено 19 новых заболевших. Общее число заболевших достигло 80 754 человек, из них 3136 пациентов скончались.