Обрушение карантинного отеля по коронавирусу в Китае: 18 погибли, 12 остаются под завалами

CentralAsia (CA) - В Китае 7 марта обрушился отель, который использовали как карантинный центр по коронавирусу. Число погибших увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.

К утру 10 марта спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под обломков рухнувшего здания 59 человек, 16 из них были уже без признаков жизни. Еще 2 человека скончались в больнице.

Семиэтажный отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров. Из-за вспышки коронавируса его назначили карантинным центром.

Причина разрушения здания пока неизвестна.