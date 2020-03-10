Премьеры Таджикистана и Узбекистана согласуют цены на таджикскую электроэнергию и узбекский газ

CentralAsia (CA) - Очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном, сопредседателями которой являются премьер-министры двух стран Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, состоится во второй половине апреля в таджикском городе Гулистон.

В правительстве Таджикистана «Азия-Плюс» сообщили, что заседание комиссии, которое должно было состоятся в конце прошлого года, было перенесено по причине того, что "на тот период между Ташкентом и Душанбе не было нерешенных спорных вопросов, а отношения двух государств во всех направлениях и сферах динамично развивались".

На предстоящем заседании, в основном, будут обсуждены вопросы развития торгово-экономического, гуманитарного, культурного, научно-технического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.

Вопрос об объемах поставок электроэнергии Таджикистана в Узбекистан, природного газа из Узбекистана в Таджикистан и цены на них на текущий год будет согласованы на этом заседании.

В прошлом году Узбекистану из Таджикистана было поставлено 1 млрд. 425,1 млн. кВт/ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт. Общая сумма экспорта электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан составила $28,5 млн.

В 2019 году Таджикистан закупил у Узбекистана 140 миллионов кубометров природного газа на сумму 17,7 миллиона долларов, в прошлом году Таджикистан получил узбекский газ по цене 120 долларов за 1 тыс. кубометров.