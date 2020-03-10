Каждая пятая женщина в Монголии имеет высшее образование, - данные Нацстатуправления

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление Монголии опубликовало несколько интересных данных о женщинах по случаю Международного женского дня (8 марта).

В Монголии насчитывается 1,615 млн женщин, население страны превышает 3 млн 300 тыс.человек; 69 процентов находятся в Улан-Баторе; 4,3 процента - одинокие матери.

Монгольские женщины выходят замуж в среднем в возрасте 26 лет, и большинство из них рожает троих детей.

Средняя продолжительность жизни монгольских женщин составляет 76 лет. Каждая пятая монгольская женщина имеет высшее образование.

Более 555 тысяч женщин работают и получают зарплату в среднем 1 миллион в месяц. В целом 36,7 процента сельскохозяйственных предприятий имеют женщин-директоров.

Что касается голосования на выборах, 54 процента всех женщин в Монголии принимают активное участие.