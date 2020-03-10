В США сообщили о начале вывода войск из Афганистана

CentralAsia (CA) - США начали вывод своих войск из Афганистана в рамках выполнения исторического соглашения с талибами, передает CNN со ссылкой на представителя командования войск США в Афганистане (USFOR-A) Сонни Леггетт.

«Вооруженные силы США в Афганистане (USFOR-A) начали сокращение численности своих военных до 8600 в течение 135 дней», — сообщил он.

29 февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев.

Через несколько дней представители талибов объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана, после того как президент Ашраф Гани отказался освободить 5 тыс. пленных—участников движения «Талибан».

По данным Reuters, президент Ашраф Гани готовится издать указ об освобождении по меньшей мере 1 тыс. заключенных талибов на этой неделе.

На 10 марта были назначены межафганские переговоры с участием талибов, правительства Афганистана и легальных политических сил страны.

Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.



