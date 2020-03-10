Президент Узбекистана поручил активизировать сотрудничество с Россией и Азербайджаном

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта провел совещание, посвященное обсуждению перспектив развития двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Россией и Азербайджаном.

Как сообщила пресс-служба главы государства, обсуждены вопросы, связанные с предстоящими двусторонними мероприятиями с Россией. Так, совместно с российскими партнерами планируется реализовать проекты на 7,3 миллиарда долларов, что даст возможность создания 3,5 тысячи рабочих мест.

Отмечено, что в рамках налаживания промышленной кооперации с азербайджанскими партнерами прорабатываются проекты на сумму более 355 миллионов долларов. В частности, намечается организация сборки легковых автомобилей и автобусов. Развивается взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере.

В текущем месяце планируется ряд двусторонних мероприятий с Россией и Азербайджаном. Уже 16-17 марта состоится заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджаном, а в третьей декаде марта – аналогичное мероприятие с Российской Федерацией.

По итогам 2019 года товарооборот с Россией по сравнению с предыдущим годом увеличился на 17 процентов и составил 6,6 миллиарда долларов, а объем двусторонней торговли с Азербайджаном вырос на 55,7 процента.