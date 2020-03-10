В Туркменистане врачи жалуются на отсутствие защитных костюмов, несмотря на введение карантинных мер, - СМИ

CentralAsia (TM) - Город Туркменабат, столица Лебапского велаята, выбран в качестве зоны карантина из-за коронавируса COVID-19. С начала марта в местный аэропорт перенаправляются международные рейсы, ранее прилетавшие в Ашхабад. Прибывающим пассажирам (по одним данным тем, кто побывал в странах, где обнаружен вирус, по другим – всем без исключения) необходимо пройти проверку на наличие в крови вируса.

Людей с подозрением на инфекцию, в том числе иностранных граждан, помещают под принудительный карантин на несколько недель, сообщили Хроники Туркменистана.

По информации посольства США в Ашхабаде, изолировать или депортировать человека могут даже при отсутствии симптомов. В связи с тем, что власти Туркменистана без предварительного уведомления могут ограничить передвижение людей, Госдеп США поднял уровень опасности поездок в страну до третьего из четырех возможных и рекомендовал своим гражданам ее не посещать. Тех, кто уже находится в Туркменистане, призвали отказаться от инвазивных медицинских процедур в местных клиниках, так как их стандарты «не соответствуют американским».

Как сообщает издание, многие жители Туркменабата недовольны тем, что их город выбран в качестве зоны карантина из-за коронавируса COVID-19.

Претензии также высказывают сотрудники учреждений и организаций, задействованных в профилактике распространения вируса.

Например, представители 15-го пассажирского автопарка, автобусы которого должны быть задействованы в транспортировке людей с подозрением на коронавирус из аэропорта в здание бывшей инфекционной больницы, жаловались на то, что водителям не предоставляют спецодежду. Кроме того, по действующим санитарным правилам, транспорт, задействованный в подобных мероприятиях, подлежит дезинфекции и обработке, после чего его нельзя эксплуатировать три дня, а сейчас используются обычные городские автобусы, которые после этого возвращаются на маршрут.

Недовольство высказали и медики. Они работают в зоне риска, но из Ашхабада им до сих пор не прислали защитные костюмы, препараты и медоборудование для выявления заболевания.

На данный момент, согласно официальной информации властей, зараженных в Туркменистане не выявлено, но в случае, если инфицированных обнаружат, их поместят в здание бывшей инфекционной больницы, расположенной рядом с городским рынком «Gök bazar». В нем есть карантинное отделение, рассчитанное всего на 16 человек – 8 палат по две койки. Палаты имеют зарешеченные окна и железные двери с окошечком для передачи больным лекарств и еды. Ранее в них содержали людей, у которых выявляли вирус бешенства.