Преобразование берегов Туула: новая зеленая мечта Улан-Батора?

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор планирует создать зеленый парк на берегу реки Туул. Проект «Tuul River Green Park» обсудили мэр столицы С.Амарсайхан и Д. Мөнхжаргал, заместитель мэра по вопросам загрязнения воздуха и окружающей среды, а также многими другими специалистами.

Проект направлен на сохранение экосистемы реки Туул, проведение экологической реабилитации, создание полей для кемпинга и занятий спортом, искусственных озер и прудов с использованием поверхностных вод и увеличение ресурсов пресной воды.

На встрече мэр С.Амарсайхан представил свои предложения группе, работающей над проектом «Tuul River Green Park» на реке Туул, и поручил рабочей группе ускорить разработку генерального плана парка и начать работы по его развитию во втором квартале этого года.

Туул — река в центральной и северной Монголии. Длина реки — 704 км, бассейн — 49 840 км².

Река упоминается в официальной хронике — «Сокровенное сказание монголов» (1240) часто упоминает «чёрный лес на реке Туул», в котором располагался дворец Ван-хана и который в конце концов отошёл Чингисхану. Реку называют Хатун-Туул, то есть Царица Туул.

Исток реки располагается в Хэнтийскийх горах, в заповеднике Хан-Хэнтийн-Нуруу. Туул протекает через южную часть Улан-Батора и впадает в Орхон, который, в свою очередь, впадает в Селенгу, оканчивающуюся в Байкале. Река покрывается льдом с середины ноября по середину апреля. По берегам реки располагаются многочисленные ивняки; в реке обитает много видов рыб, в том числе таймень.

В настоящее время река страдает от загрязнения, производимого очистительными сооружениями сточных вод Улан-Батора, располагающимися на реке золотодобывающими предприятиями, а также селящимися близ реки кочевниками.

Французский миссионер Жан Франсуа Жербильон, многократно путешествовавший по Монголии, в своем дневнике от 3 августа 1698 года описал реку Туул так:

«Эта река (Туул) берет свое начало в горах Хэнтий, в 120 ли от реки Хэрлэн. Сначала это течет на юго-запад. Затем она делает прямой поворот на запад после прохождения горы (гора Богд Хан Уул в южной части Улан-Батора), у подножия которой мы разбили лагерь и которая расположена точно к западу от места, где небольшая река Тэрэлж впадает в Туулу. Это намного больше, чем Хэрлэн. Ее воды необычайно чисты и текут по руслу речных камней. Ничто не может сравниться с приятностью ее берегов во всех отношениях. Ее берега покрыты красивым лесом. Поскольку река делится на множество ветвей, разделяя и объединяясь, она образует довольно много небольших островков, полных разнообразных деревьев, очень густых и густых, которые являются самыми приятными деревьями в мире и которые предлагают восхитительную свежесть в сильную жару, где мы мы. Течение этой реки очень быстрое. За деревьями, с одной стороны и с другой, можно увидеть обильно плодородную прерию. Одним словом, это самый приятный кантон, который я когда-либо помню во всех наших путешествиях через Монголии». Жан Франсуа Жербильон, правильнее — Жербийoн (Jean-François Gerbillon, 4 июня 1654, Верден — 27 марта 1707, Пекин) — французский учёный миссионер-иезуит в Китае, куда он отправился в 1680 году. Известны два трактата его по геометрии на китайском и монгольском языках. Его заметки о Монголии и о северо-восточном Китае были опубликованы во Франции как Observations historiques sur la grande Tartarie (в «Description» Дюгальда) и Relations de huit voyages en Tartarie faits par ordre de l’empereur de Chine

Месье де Бурбулон (министр Франции) также посетил реку в 1860 году:

«Месье де Бурбулон, желая прогуляться без сопровождения через монгольскую столицу, пробился в начале российского квартала к берегам Туулы... Месье де Бурбулон подошел к берегам Туулы и сел на насыпь под березой: в экстазе перед этим великолепным пейзажем, одним из самых прекрасных, подаренных человеку для созерцания, рад видеть чистые воды этой прекрасной реки, журчащей в его ноги, и жадно радуясь, после пересушенных и однообразных пустынь, которые он пересек, в плодородии этой богатой и живописной природы. Он погрузился в восхитительную задумчивость, когда услышал смущенный шум слов позади себя: это были монголы высокого класса, Тайцзи или джентльмены, которые пытались заставить его понять через различные знаки, что, если он хочет пересечь реку, они с удовольствием взял бы его на своих лошадях».