Минэкономики РУз просчитывает влияние девальвации валюты соседних стран на Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 9 марта прошло совещание, на котором обсуждались последствия ситуации на мировых финансовых и товарных рынках для экономики Узбекистана, сообщил министр экономики и промышленности Джамшид Кучкаров.

По словам министра, падение цен на газ, как следствие падения цен на нефть, и девальвация национальной валюты некоторых стран окажут негативное влияние на экспортные доходы республики.

«Пока мы оцениваем влияние ситуации на международных товарных и финансовых рынках на обменный курс сума как нейтральное», — заявил Кучкаров.

«Потери государственного бюджета из-за падения цен на газ будут полностью компенсированы высокими ценами на золото. В целом госбюджет способен полностью выполнить все свои обязательства», - отметил министр.

По словам министра, масштаб влияния нестабильной ситуации на международных финансовых и товарных рынках на экономику Узбекистана зависит, прежде всего, от долгосрочных последствий этих колебаний.

Кучкаров добавил, что начата разработка мер по минимизации негативного влияния ситуации на макроэкономическую стабильность в Узбекистане. Для этого была создана специальная рабочая группа.

Министр также напомнил об очередном заседании Экономического совета СНГ, который состоится в Москве 13 марта этого года. «На нём мы еще раз обсудим этот вопрос с представителями наших основных внешнеторговых партнеров - наших коллег», - сказал Кучкаров.