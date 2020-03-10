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  10 марта 2020
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Госсекретарь Монголии встретился с послом Франции после первого случая заражения коронавирусом в стране

CentralAsia (MNG) -  10 марта государственный секретарь Министерства иностранных дел Д.Даваасурэн встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Монголии Филиппом Мерлином, чтобы сообщить, что у гражданина Франции, работающего в Монголии, оказался коронавирус.

Д.Даваасурэн, будучи членом Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, полностью проинформировал посла о мерах, принимаемых Комиссией, и обратился с просьбой о сотрудничестве и сосредоточить внимание на принятии мер по предотвращению распространения инфекций в Монголии, а также в странах, в которые пациент прибыл, и следуя рекомендациям соответствующих организаций.

Посол Филипп Мерлин выразил обеспокоенность по поводу безопасности гражданина Франции и попросил монгольскую сторону принять соответствующие меры, передает монгольский новостной сайт unuudur.mn.

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