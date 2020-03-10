В Монголии будет разработана новая программа по правилам правописания

CentralAsia (MNG) - Национальная торгово-промышленная палата Монголии одобрила официальную редакцию правописания монгольского языка.

9 марта Национальная торгово-промышленная палата Монголии и Национальный совет по языковой политике учредили Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум направлен на надлежащее включение правил правописания на монгольском языке в официальные отношения и документы и на сохранение литературной культуры между компанией и организацией.

В рамках сотрудничества стороны разработают программу по правилам правописания и представят часто используемые программы и приложения компаний Microsoft, Google и Apple. Они будут учитываться при дальнейшей разработке правил.