7 человек скончались и 4 ослепли в Иране после употребления метанола в качестве защиты от коронавируса

CentralAsia (CA) - В иранском городе Ахваз 7 человек скончались и 4 ослепли от употребления метилового спирта в качестве защиты от коронавируса. Всего отравились 48 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру.

- В сети распространилась информация, что спирт не даст заразиться вирусом и люди, поверив этому, стали употреблять метиловый спирт, - рассказывают представители прокуратуры.

В Иране зафиксировано 6566 случаев заражения, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли.