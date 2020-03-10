[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
7 человек скончались и 4 ослепли в Иране после употребления метанола в качестве защиты от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В иранском городе Ахваз 7 человек скончались и 4 ослепли от употребления метилового спирта в качестве защиты от коронавируса. Всего отравились 48 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на прокуратуру.

- В сети распространилась информация, что спирт не даст заразиться вирусом и люди, поверив этому, стали употреблять метиловый спирт, - рассказывают представители прокуратуры.

В Иране зафиксировано 6566 случаев заражения, при этом 2134 человека выздоровели, 194 погибли.

Новости по теме:

print
  • Под Ташкентом 8 марта загорелся рынок
  • Минздрав сообщил ситуацию по коронавирусу в Казахстане на 9 марта
  • Обрушение карантинного отеля по коронавирусу в Китае: 18 погибли, 12 остаются под завалами



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com