В Монголии более 120 человек были помещены на карантин после контакта с французом, у которого обнаружили коронавирус

- Монголия, происшествия
- 12:23, 10 марта 2020
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- Обновлено: 12:30, 10 марта 2020
CentralAsia (MNG) - Монголия подтвердила первый импортированный случай заражения коронавирусом в стране. Его выявили сегодня ночью у гражданина Франции.
Утром Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела совещание для принятия чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса так как гражданин Франции прибыл в Монголию еще 2 марта.
В настоящее время пациент находится в аймаке Дорноговь, куда он отправился 7 марта из города Улан-Батора, и вскоре его снова обследуют.
К настоящему времени более 120 человек, которые вступили в тесный контакт с пациентом, были идентифицированы и помещены на карантин, а более 500 человек, имеющих косвенный контакт с ним, в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.
Официальные лица также рассказали маршрут пациента и советуют людям, которые посещали те же самые места в течение этого периода, добровольно самоизолироваться.
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня также решила приостановить все движения поездов, автомобилей и других видов общественного транспорта до 16 марта.