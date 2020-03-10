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  10 марта 2020
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В Монголии более 120 человек были помещены на карантин после контакта с французом, у которого обнаружили коронавирус
Предыстория: В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  Монголия подтвердила первый импортированный случай заражения коронавирусом в стране. Его выявили сегодня ночью у гражданина Франции.

Утром Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела совещание для принятия чрезвычайных мер по сдерживанию распространения коронавируса так как гражданин Франции прибыл в Монголию еще 2 марта.

В настоящее время пациент находится в аймаке Дорноговь, куда он отправился 7 марта из города Улан-Батора, и вскоре его снова обследуют.

К настоящему времени более 120 человек, которые вступили в тесный контакт с пациентом, были идентифицированы и помещены на карантин, а более 500 человек, имеющих косвенный контакт с ним, в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.

Официальные лица также рассказали маршрут пациента и советуют людям, которые посещали те же самые места в течение этого периода, добровольно самоизолироваться.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня также решила приостановить все движения поездов, автомобилей и других видов общественного транспорта до 16 марта.

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