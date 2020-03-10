Поджог двух машин одной владелицы в Ташкенте был умышленным. Сумма ущерба - $225 тыс.- ГУВД

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 8 марта в центре города зафиксирован факт умышленного поджога автомобилей, принадлежащих 36-летней Камиле И. Mercedes-Benz GLS30 и BMW X5.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, сумма материального ущерба была предварительно оценена в 225 000 долларов. Ведется следствие, выясняются детали произошедшего, принимаются меры по установлению личности человека, совершившего поджог, опрашиваются потерпевшая и свидетели.

Поэтому факту возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части второй статьи 173 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба»).

Как напомнили в ведомстве, за умышленный поджог имущества законодательством предусматривается наказание в виде штрафа или лишения свободы до трех лет.