Весенний турнир «Хару басё» без зрителей начался в городе Осака
CentralAsia (MNG) - В городе Осака на «Эдион Арене» за закрытыми дверями открылся Весенний турнир.
Монгольские йокодзуны Хакухо и Какурю, озэки Такакэйсё, сэкивакэ Асанояма и Сёдай добились побед в сё-нити (стартовый день состязаний).
Йокодзуна Какурю и озэки Такакэйсё потерпели поражения во второй день Хару басё.
Йокодзуна Хакухо, сэкивакэ Асанояма и Сёдай одержали вторые победы.
Хакухо, прорвавшись в мородзаси, повалил на дохё первого маэгасира Востока Дайэйсё.
Весенний турнир должен завершиться 22-го марта.