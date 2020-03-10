Весенний турнир «Хару басё» без зрителей начался в городе Осака

CentralAsia (MNG) - В городе Осака на «Эдион Арене» за закрытыми дверями открылся Весенний турнир.

Монгольские йокодзуны Хакухо и Какурю, озэки Такакэйсё, сэкивакэ Асанояма и Сёдай добились побед в сё-нити (стартовый день состязаний).

Йокодзуна Какурю и озэки Такакэйсё потерпели поражения во второй день Хару басё.

Йокодзуна Хакухо, сэкивакэ Асанояма и Сёдай одержали вторые победы.

Хакухо, прорвавшись в мородзаси, повалил на дохё первого маэгасира Востока Дайэйсё.

Весенний турнир должен завершиться 22-го марта.