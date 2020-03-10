[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США выделили Узбекистану $60 млн на обучение английскому преподавателей

CentralAsia (UZ) -  9 марта в Ташкенте в гостинице "Лотте" состоялась церемония открытия программы "англоязычная нация: среднее педагогическое образование (ESN:STT)" в сотрудничестве с Министерством народного образования и американскими советами.

Сообщается, что $60 млн. выделят на этот проект, направленный на повышение квалификации учителей английского языка в средних школах в целом.

В мероприятии приняли участие министр образования Шерзод Шерматов и посол США Дэниел Розенблюм. Министр дал подробную информацию о проекте.

По данным Министерства народного образования, в настоящее время в школах Узбекистана насчитывается более 33 тысяч учителей английского языка.

print
  • Для заключенных в Узбекистане введут электронные браслеты
  • Вся Италия закрыта на карантин. В стране за сутки от коронавируса скончались еще 97 человек
  • Казахстан готовит антикризисный план действий после обвала цен на нефть



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com