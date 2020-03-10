США выделили Узбекистану $60 млн на обучение английскому преподавателей

CentralAsia (UZ) - 9 марта в Ташкенте в гостинице "Лотте" состоялась церемония открытия программы "англоязычная нация: среднее педагогическое образование (ESN:STT)" в сотрудничестве с Министерством народного образования и американскими советами.

Сообщается, что $60 млн. выделят на этот проект, направленный на повышение квалификации учителей английского языка в средних школах в целом.

В мероприятии приняли участие министр образования Шерзод Шерматов и посол США Дэниел Розенблюм. Министр дал подробную информацию о проекте.

По данным Министерства народного образования, в настоящее время в школах Узбекистана насчитывается более 33 тысяч учителей английского языка.