Правительство Казахстана запретило госкомпаниям покупать доллары без надобности

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана ограничивает покупку иностранной валюты предприятиями квазигосударственного сектора. Валютные операции они смогут осуществлять только для выполнения своих текущих обязательств и по согласованию с Национальным банком, передает Forbes.

- Поручаю (фонду национального благосостояния) «Самрук-Казына», национальнымм управляющим холдингам в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями согласовывать свои операции на валютном рынке с Национальным банком. Поручаю поставить ограничения на операции по покупке иностранной валюты, не касающиеся текущих обязательств, - поручил премьер-министр Аскар Мамин во вторник, 10 марта, на заседании правительства.

Контролировать эту работу поручено министерству национальной экономики и министерству финансов.

Первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов пояснил журналистам, что речь идет об ограничении в валютных операциях предприятий квазигосударственного сектора «в части частных юридических лиц».

- Квазигосударственный сектор может приобретать валюту в рамках выполнения своих валютных обязательств. Если он приобретает за рубежом оборудование, или есть обязательства по займам валютных операций, он может приобретать. Только в пределах этих обязательств, - уточнил он.

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