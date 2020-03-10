[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан вывез своих паломников из Саудовской Аравии из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса 244 граждан Узбекистана, совершающих паломничество. Об этом сообщили в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики.

​Как сообщается, чартерным рейсом в Ташкент из Джидды доставлены 244 гражданина Узбекистана, совершившие умру (малый хадж – Ред.). Все пассажиры дважды прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено, – отметили в агентстве.

По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, к 8 марта число случаев заражения коронавирусом в королевстве увеличилось до 11 человек.

Авиакомпания Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов из Ташкента в Джидду и Медину с 27 февраля. Однако авиаперевозчик сообщал, что выполнит несколько чартерных рейсов для граждан Узбекистана, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию.

По данным ресурса scmp.com, в Саудовской Аравии на 10 марта зафиксировано уже 15 случае заражения коронавирусом.

print
  • США выделили Узбекистану $60 млн на обучение английскому преподавателей
  • Премьер-министр Узбекистана призвал обеспечить приоритет узбекского языка над русским в рекламе и объявлениях
  • У президента Монголии тест на коронавирус вышел отрицательным. Он выйдет из карантина на этой неделе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com