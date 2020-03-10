Узбекистан вывез своих паломников из Саудовской Аравии из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии в связи с распространением коронавируса 244 граждан Узбекистана, совершающих паломничество. Об этом сообщили в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики.

​Как сообщается, чартерным рейсом в Ташкент из Джидды доставлены 244 гражданина Узбекистана, совершившие умру (малый хадж – Ред.). Все пассажиры дважды прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено, – отметили в агентстве.

По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, к 8 марта число случаев заражения коронавирусом в королевстве увеличилось до 11 человек.

Авиакомпания Uzbekistan Airways приостановила выполнение рейсов из Ташкента в Джидду и Медину с 27 февраля. Однако авиаперевозчик сообщал, что выполнит несколько чартерных рейсов для граждан Узбекистана, совершающих паломничество в Саудовскую Аравию.

По данным ресурса scmp.com, в Саудовской Аравии на 10 марта зафиксировано уже 15 случае заражения коронавирусом.