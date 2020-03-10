Трансформация банковского сектора Узбекистана - самая продвинутая из всех реформ Мирзиёева,- СМИ

CentralAsia (UZ) - Банковский сектор Узбекистана находился в спящем режиме последние 25 лет независимости страны. Банки были в основном созданы по отраслевым направлениям для решения конкретных вопросов финансирования, и они были сосредоточены на двух ключевых вопросах: направление государственных средств в сектора, для которых они были созданы, и сбор денежных средств.

Но с тех пор, как президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал реформы Узбекистана, трансформация и реформа банковского сектора стали ключевой инициативой, которая, вероятно, является самой продвинутой из всех текущих реформ, отмечается в статье BNE Intellinews.

Банковский сектор начинает кардинально меняться. Банки были освобождены от своей отраслевой направленности, и теперь им разрешено вести классический банковский бизнес с любым клиентом, который им нравится. А после введения в прошлом году свободной конвертации, начиная с либерализации банковских счетов и предоставления депозитов в иностранной валюте, это также устранило необходимость сосредоточиться на сборе наличных денег.

Иностранные банки начали выходить на рынок на коммерческих условиях, а не только для достижения политических целей. Среди них TBC of Georgia, акционерный коммерческий банк «Tenge Bank» (АКБ «Tenge Bank»), дочерняя компания Народного банка Казахстана открыла офис в Ташкенте и планирует расширить свою деятельность в Самарканде, турецкий банк Ziraat и другие.

Основной движущей силой изменений является «команда мечты» Мирзиёева по реформе, состоящая из Мамаризо Нурмуратова, председателя Центрального банка Узбекистана, и министра финансов Тимура Ишметова, получившего образование в Великобритании, и Джамшида Кучкарова, который недавно с должности министра финансов перешёл на пост министра экономики и промышленности.

В отличие от России, где доля рынка перешла от иностранных и частных банков к государственным банкам за последние два десятилетия, или в Казахстане, где банки консолидировались вокруг определенных групп, Узбекистан движется в другом направлении, отмечается в статье.

В настоящее время государственные банки контролируют 90% активов банковского сектора. Но правительство намерено приватизировать все государственные банки, за исключением четырех ключевых стратегических банков: Национального банка внешнеэкономической деятельности (100% принадлежит государству); Халк Банки (Народного банка) (100%); Агробанк (94,5%) и Микрокредитбанк (84,5%), - заключается в статье.

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