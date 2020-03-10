Два члена «банды ГТА», сбежавшие из России, получили по 25 лет тюрьмы в Таджикистане

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CentralAsia (TJ) - Сбежавшие из России участники «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов получили по 25 лет лишения свободы в Таджикистане. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Суд признал Гуломова и Каримова виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений на территории России..

В 2014 году некоторые из участников «банды ГТА» были задержаны в России и впоследствии приговорены к пожизненному лишению свободы.

Гуломову и Каримову удалось скрыться от правоохранительных органов. Они были объявлены в международный розыск.

В конце 2014 года их местонахождение было установлено на территории Таджикистана.

Поскольку законодательство Таджикистана не позволяет выдачу своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности, Генеральная прокуратура России направила в генпрокуратуру Таджикистана материалы дела с запросом об осуществлении их уголовного преследования.

«Банда ГТА» нападала на водителей в Московской и Калужской областях в 2012-2014 годах. Следствие считало, что в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии, которые убили 17 человек и ранили еще двоих.

В 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали в Мособлсуде на конвоиров и забрали их оружие. Четверо нападавших погибли. По делу о попытке побега четыре конвоира получили условные сроки.