Два члена «банды ГТА», сбежавшие из России, получили по 25 лет тюрьмы в Таджикистане

- Таджикистан, общество
- 14:07, 10 марта 2020
- Просмотров: 275
CentralAsia (TJ) - Сбежавшие из России участники «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов получили по 25 лет лишения свободы в Таджикистане. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
Суд признал Гуломова и Каримова виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений на территории России..
В 2014 году некоторые из участников «банды ГТА» были задержаны в России и впоследствии приговорены к пожизненному лишению свободы.
Гуломову и Каримову удалось скрыться от правоохранительных органов. Они были объявлены в международный розыск.
В конце 2014 года их местонахождение было установлено на территории Таджикистана.
Поскольку законодательство Таджикистана не позволяет выдачу своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности, Генеральная прокуратура России направила в генпрокуратуру Таджикистана материалы дела с запросом об осуществлении их уголовного преследования.
«Банда ГТА» нападала на водителей в Московской и Калужской областях в 2012-2014 годах. Следствие считало, что в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии, которые убили 17 человек и ранили еще двоих.
В 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали в Мособлсуде на конвоиров и забрали их оружие. Четверо нападавших погибли. По делу о попытке побега четыре конвоира получили условные сроки.