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  10 марта 2020
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В Узбекистане создадут первый цифровой банк

CentralAsia (UZ) -  Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана 9 марта принял решение о выдаче предварительного разрешения на создание цифрового банка Акционерное общество «ANOR BANK» в городе Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба Центробанка, предварительное разрешение на создание банка даётся сроком до шести месяцев. В течение данного периода учредители должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставной капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

Согласно Положению о регистрации и лицензировании банков, цифровой банкинг является банком или его структурным подразделением, предоставляющим услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием инновационных банковских технологий.

Цифровой банк - по сути банк без отделений, которые заменены сотрудниками банковского или аутсорсингового кол-центра, а также курьерской службой или партнерской оффлайн-сетью.

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