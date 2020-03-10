В Узбекистане создадут первый цифровой банк

CentralAsia (UZ) - Комитет по банковскому надзору Центрального банка Узбекистана 9 марта принял решение о выдаче предварительного разрешения на создание цифрового банка Акционерное общество «ANOR BANK» в городе Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба Центробанка, предварительное разрешение на создание банка даётся сроком до шести месяцев. В течение данного периода учредители должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставной капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

Согласно Положению о регистрации и лицензировании банков, цифровой банкинг является банком или его структурным подразделением, предоставляющим услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием инновационных банковских технологий.

Цифровой банк - по сути банк без отделений, которые заменены сотрудниками банковского или аутсорсингового кол-центра, а также курьерской службой или партнерской оффлайн-сетью.