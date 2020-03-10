Премьер-министр Узбекистана призвал обеспечить приоритет узбекского языка над русским в рекламе и объявлениях

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подверг критике тот факт, что реклама в магазинах, пунктах общественного питания и бытового обслуживания в стране осуществляется на русском языке.

По сообщениям местных СМИ, Кабинет министров Узбекистана 9 марта под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова провел видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению присвоения наименований улицам и населенным пунктам, оформления вывесок, рекламы и объявлений на государственном языке.

На встрече премьер-министр раскритиковал нелогичные названия, нарушения в наружной рекламе и пренебрежение узбекским языком.

«Некоторые из ещё не открывшихся магазинов, столовых и пунктов бытового обслуживания на своих вывесках заглавными буквами написали на русском «Скоро открытие» и «Мы открылись». Самое интересное, что писать рекламу на русском языке становится традицией не только в центрах городов, но и в отдаленных районах. Что, никто не поймёт, если писать объявления на нашем языке? Или никто не зайдёт в этот магазин или столовую? Есть ли чувство патриотизма, уважения к государству, языку у этих людей...?», - отмечает А. Арипов.

По словам премьер-министра, учитывая то, что основными потребителями в Узбекистане являются узбекоязычное население, необходимо положить конец практике рекламирования и объявлений на другом языке.

«В рекламе мы, прежде всего, должны обеспечить приоритет государственного языка», - подчеркнул Арипов.