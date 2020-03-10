Проект госбюджета Таджикистана на будущий год будет разработан с учетом ситуации в мире

CentralAsia (TJ) - Профильным государственным ведомствам Таджикистана поручено принять необходимые меры для доведения объема валового внутреннего продукта в 2020 году до 87,4 млрд. сомони.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах экономического блока страны, в связи с сложившейся ситуацией в мире из-за вспышки коронавируса и падения мировых индексов изучаются все возможные варианты для обеспечения параметров госбюджета республики на этот год.

По данным источника, рассматриваются варианты обеспечения темпов роста ВВП на уровне 7,8% и обеспечения доходной части бюджета в объеме 26 млрд. сомони.

«Нынешняя ситуация с мировой экономикой также будет учитываться при разработке проекта госбюджета на будущий год. Проект главного финансового документа на будущий год будет разрабатываться с учетом ситуации в мире и ее возможных последствий для национальной экономики, экономического и экспортного потенциала республики, торгового сальдо, а также от результатов обеспечения параметров госбюджета в первом и втором квартале этого года», – отметил источник.

Ранее сообщалось, что расходные части государственного бюджета Таджикистана в 2021 и 2022 годы суммарно вырастут, но снизятся по процентным показателям к ВВП. Согласно прогнозным показателям министерства финансов республики, расходные статьи государственного бюджета 2021-2022 годов составят 29,7% и 29% к ВВП соответственно. Этот показатель на текущий год прогнозирован на уровне 30,2% к ВВП.

По данным Минфина, общий объем доходов государственного бюджета на 2021 год намечен в объеме 28,6 млрд. сомони, а в 2022 году — в объеме 31 млрд. сомони.

Общий объем расходов государственного бюджета 2021 и 2022 годов рассчитан на сумму 29,1 млрд. сомони и 31,5 млрд. сомони соответственно.

По данным источника, доходная часть госбюджета 2020 года прогнозирована в размере более 26,1 млрд. сомони, расходная часть – 26,4 млрд. сомони. Доходная часть госбюджета на текущий год по сравнению с доходной статьей госбюджета 2019 года по прогнозам должна увеличиться на 9,6%, или на 2,3 млрд. сомони.

Расходная статья государственного бюджета 2020 года по сравнению с расходной статьей бюджета 2019 года увеличится более чем на 2,2 млрд. сомони. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,4%, или 349,5 млн. сомони.