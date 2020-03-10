Узбекистан из-за коронавируса отложил проведение Международного юридического форума

CentralAsia (UZ) - Проведение второго международного юридического форума «Tashkent Law Spring» отложено из-за коронавируса. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана в Telegram-канале «Новости юстиции».

Юридический форум планировалось провести в Ташкенте 23–25 апреля 2020 года.

«Такое решение принято с целью предупреждения распространения коронавируса (COVID-19) среди участников форума, в том числе зарубежных гостей и граждан республики», — сообщает пресс-служба.

Лиц, прошедших регистрацию для участия в международном форуме, организационный комитет проинформирует о переносе даты проведения.

Минюст Узбекистана заявляет, что «перенос форума на более поздний срок не повлияет на проведение ранее объявленных республиканских конкурсов „Лучшая юридическая служба“ и „Лучшее адвокатское формирование“.

Напомним, из-за коронавируса Ташкентский международный инвестиционный форум и пленарное заседания Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана были перенесены на ноябрь 2020 года.

Кроме того, Узбекистан отложил проведение международных чемпионатов и соревнований в стране из-за опасности проникновения коронавируса.