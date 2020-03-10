Дальнобойщики из Турции более двух недель стоят на границе Туркменистана и Ирана - СМИ

CentralAsia (TM) - В Иране на контрольно-пропускном пункте “Люфт абат” на границе с Туркменистаном уже больше двух недель остаются около 800 дальнобойщиков из Турции. Водители, которые везут товары в страны Центральной Азии через Иран застряли после того, как 23 февраля Туркменистан закрыл границу, опасаясь проникновения на свою территорию коронавируса.

Как сообщает турецкое издание bianet, дальнобойщики вынуждены пользоваться двумя туалетами и душевыми кабинами на всех, а запасы еды, купленные в Турции уже заканчиваются.

По словам одного из водителей, власти Турции обещают вернуть их на родину, но пока никаких действий не предпринимается и граница остается для них закрытой. Застрявшие уверяют, что заразившихся среди них нет и боятся возвращаться назад своим ходом, так как 2000-километровый путь займет около трех дней и им придется проезжать через иранские города, охваченные эпидемией, соответственно шанс подхватить инфекцию лишь вырастет, передают "Хроники Туркменистана".

Чтобы ознакомиться с ситуацией на границе, к застрявшим приезжал консул из Тегерана Фатих Топчу (Fatih Topçu).

Дальнобойщики утверждают, что власти Туркменистана якобы готовы пропустить их, но среди фур есть около 50 иранских и Иран требует, чтобы их также пропустили вместе со всеми, иначе они не выпустят никого.

25 февраля министр транспорта Ирана Мохаммад Эслами (Mohammad Eslami) просил соседние страны, включая Туркменистан открыть сухопутные границы для грузов.

Ранее сообщалось, что на границе застряли и фуры из Узбекистана. МИД Узбекистана заявил, что консульский отдел посольства в Тегеране ведет постоянный диалог с Ираном и Туркменистаном для решения проблемы.

Торгово-промышленная палата Кыргызстана также заявила, что с Туркменистаном ведутся переговоры о пропуске водителей.