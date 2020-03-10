В суде Лондона рассматривается законность приобретения особняка, жильцом которого числится внук Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Особняк, оборудованный системами безопасности самого высокого уровня, расположенный на одной из эксклюзивных дорог Лондона, стал объектом действия закона «О необъясненном происхождении богатств» — Unexplained Wealth Orders (UWOs). Это означает, что его нельзя продать или распоряжаться им до судебного решения.

Согласно записям, жильцом дома является Нурали Алиев, внук первого президента Казахстана, а дом принадлежит компаниям, базирующимся в "налоговых убежищах".

BBC сообщает, что дом настолько большой, что в нем есть подземный бассейн и кинотеатр.Это один из трех объектов общей стоимостью более 80 миллионов фунтов стерлингов ($104 млн), который с мая прошлого года является объектом UWO.

Судьба имущества будет решена в ходе судебного заседания 10 марта. Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью могут использовать закон «О необъясненном происхождении богатств», чтобы потребовать от владельцев особняка раскрытия информации о том, как им удалось купить этот роскошный дом с собственным бассейном и кинотеатром.

При этом, если британские правоохранители не согласятся с объяснением владельцев этого актива, то следователи могут попросить суд конфисковать особняк.

Пока высокий суд обязал заморозить имущество, чтобы предотвратить его продажу компаниями, которые владеют им: это частный фонд Manrick, зарегистрированный в Кюрасао, и Alderton Investments Ltd, зарегистрированный в Ангилье. Эти компании владеют особняком с 2014 года. А арендатором этой недвижимости, как значится в документах, являются Нурали и Аида Алиевы.

Нурали Алиев сын председателя Сената Казахстана Дариги Назарбаева и её покойного мужа Рахата Алиева.

UWO - это нововведение, которое позволяет правоохранительным органам Великобритании арестовывать подозрительные активы неясного происхождения и удерживать их до тех пор, пока владельцы не отчитаются о том, откуда они получили деньги, чтобы их приобрести