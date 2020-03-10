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  10 марта 2020
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Коронавирус может появиться в Казахстане 11-16 марта, - главный санитарный врач страны

CentralAsia (KZ) -  Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил, что первый случай коронавируса в стране может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта.

- По нашему прогнозу, где-то с 11-16 марта у нас должен все же появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя туда, - говорит Бекшин.

Как только в стране будет выявлен коронавирус, правительство сразу же проведет специальные мероприятия, добавил он.

- Мы работу сейчас проводим, и по текущей ситуации прогнозирование делаем. Прогнозы – вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет, но когда, неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10 и 16 марта, но это прогноз. Это вещь такая, что может и не состояться, - уточнил главный санврач страны.

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