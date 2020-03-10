В Ташкенте пьяный мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с линии электропередач (видео)

CentralAsia (UZ) - В Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как сотрудник правоохранительных органов и граждане уговаривают неизвестного человека спуститься с опорной стойки электрической высоковольтной линии.

ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию.

По данным ведомства, 4 марта примерно в 17.45 часов на опорной стойке высоковольтной линии, расположенной на территории рынка “Куйлюк”, сотрудниками УКД ОВД Бектемирского района был замечен мужчина.

Подошедшим к стойке людям в ответ на просьбы спуститься он прокричал о намерениях совершить суицид. Сотрудникам ГУВД Ташкента удалось предотвратить несчастный случай.

Неизвестным мужчиной оказался 34-летний Дониёрбек Д. – ранее судимый уроженец Ферганской области, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время Д.Д. находится в клинической психиатрической больнице Ташкентской области, где с ним работают психологи.

ГУВД призвало жителей столицы не фиксировать подобные инциденты на видео с последующим тх распространением и "экспертным" обсуждением посторонними. "Последнее неуместно и может негативно повлиять на имеющиеся переживания человека", - отметили в ведомстве.