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  10 марта 2020
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Депутат России предложила снять ограничение по числу президентских сроков. Путин выступит с заявлением
фото: РИА
фото: РИА

CentralAsia (CA) -  Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков, передает РИА Новости.

- Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства, — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал президента Владимира Путина об инициативах депутатов по поправкам в конституцию, глава государства приедет в палату после 15.00 по мск времени.

- Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня, - сказал Володин.

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