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  10 марта 2020
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Минздрав Узбекистана прокомментировал информацию о двух пациентах с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилась аудиозапись, в которой говорится, что в Ташкенте двое пациентов госпитализированы с коронавирусом.

"К нам в 16-ю больницу привезли двух больных коронавирусом. Коронавирус очень сильно распространился в Ташкенте, но все скрывают это. Носите двойную маску, наденьте очки, потому что, коронавирус передается через слизистую оболочку глаза", — говорится в аудиосообщении.

В Минздраве Узбекистана прокомментировали ситуацию. В министерстве отметили, что на территории Узбекистана еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом.

"Информация не соответствует действительности. На территории нашей страны нет ни одного случая заражения коронавирусом", — говорится в комментарии.

Как сообщалось ранее, в Узбекистан прибыл международный эксперт, доктор медицинских наук, профессор Михаил Фаворов с целью помочь предотвратить завоз и распространение коронавируса. Кроме того, в страну приехали эксперты ВОЗ, которые предоставляют «технические рекомендации по ряду вопросов, таких как организация надзора и профилактических мер в санитарно-карантинных пунктах на въезде в Узбекистан, безопасность медицинских учреждений и укрепление лабораторного потенциала»; обмен опытом о том, как реагировать на эпидемию.


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