Путин прокомментировал предложение об обнулении своего президентского срока
- Азия и мир, политика
- 18:48, 10 марта 2020
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- Обновлено: 18:55, 10 марта 2020
CentralAsia (CA) - Владимир Путин в Госдуме прокомментировал предложение депутата об обнулении президентских сроков.
- Это возможно, если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции, - отметил президент России.
Путин прокомментировал и предложение о снятии ограничений на президентские сроки.
- Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными. Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков, - сообщил Путин.
Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина.