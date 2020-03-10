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  10 марта 2020
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Путин прокомментировал предложение об обнулении своего президентского срока

CentralAsia (CA) -  Владимир Путин в Госдуме прокомментировал предложение депутата об обнулении президентских сроков.

- Это возможно, если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции, - отметил президент России.

Путин прокомментировал и предложение о снятии ограничений на президентские сроки.

- Безальтернативные выборы не нужны, они должны быть открытыми и конкурентными. Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков, - сообщил Путин.

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина.


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