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  10 марта 2020
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Назарбаев прибыл в Россию для встречи с Путиным

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию, сообщает его пресс-секретарь Айдос Укибай.

- В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, - говорится в сообщении.

Ранее о визите сообщил пресс-секретарь Путина Владимир Песков:

- Сегодня у президента (Путина) разные встречи, совещания, из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным. Вечером также будет в гостях у президента первый президент Казахстана Назарбаев.

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