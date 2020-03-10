Назарбаев прибыл в Россию для встречи с Путиным

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию, сообщает его пресс-секретарь Айдос Укибай.

- В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, - говорится в сообщении.

Ранее о визите сообщил пресс-секретарь Путина Владимир Песков:

- Сегодня у президента (Путина) разные встречи, совещания, из публичного будет его встреча с губернатором Нижегородской области Никитиным. Вечером также будет в гостях у президента первый президент Казахстана Назарбаев.