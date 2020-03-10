В Испании из-за коронавируса приостановит свою работу нижняя палата парламента. Вирус обнаружили у одного из депутатов
- Азия и мир, политика
- 19:16, 10 марта 2020
- Просмотров: 810
- Обновлено: 19:18, 10 марта 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании приостанавливает свою деятельность как минимум на неделю из-за распространения коронавируса, сообщают местные СМИ.
Тесты на коронавирус оказались положительными у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги.
Число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.
Конгресс депутатов — нижняя палата парламента Испании, которая состоит из 350 членов.