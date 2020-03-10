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  10 марта 2020
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В Испании из-за коронавируса приостановит свою работу нижняя палата парламента. Вирус обнаружили у одного из депутатов

CentralAsia (CA) -  Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании приостанавливает свою деятельность как минимум на неделю из-за распространения коронавируса, сообщают местные СМИ.

Тесты на коронавирус оказались положительными у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги.

Число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.

Конгресс депутатов — нижняя палата парламента Испании, которая состоит из 350 членов.

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