В Испании из-за коронавируса приостановит свою работу нижняя палата парламента. Вирус обнаружили у одного из депутатов

Азия и мир, политика

19:16, 10 марта 2020

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Обновлено: 19:18, 10 марта 2020 Кыргызча

CentralAsia (CA) - Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании приостанавливает свою деятельность как минимум на неделю из-за распространения коронавируса, сообщают местные СМИ. Тесты на коронавирус оказались положительными у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги. Число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались. Конгресс депутатов — нижняя палата парламента Испании, которая состоит из 350 членов.