Госдума России поддержала обнуление президентских сроков

CentralAsia (CA) - Госдума поддержала обнуление президентских сроков после голосования по изменению Конституции России. Соответствующую поправку предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Как передает "Ъ", за обнуление выступили 380 депутатов, против — 43. Один человек воздержался.