36 человек скончались в Иране от употребления алкоголя в качестве защиты от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 23:56, 10 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Число скончавшихся в результате отравления контрафактным алкоголем в иранской провинции Хузестан возросло до 36 человек, сообщает IRNA.
- Употребление поддельного алкоголя произошло из-за распространения слухов о том, что употребление алкоголя предотвратит коронавирус, - сообщают врачи.
Количество отравленных, которые обратились в больницу, превышает 200 человек.