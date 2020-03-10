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  11 марта 2020
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36 человек скончались в Иране от употребления алкоголя в качестве защиты от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Число скончавшихся в результате отравления контрафактным алкоголем в иранской провинции Хузестан возросло до 36 человек, сообщает IRNA.

- Употребление поддельного алкоголя произошло из-за распространения слухов о том, что употребление алкоголя предотвратит коронавирус, - сообщают врачи.

Количество отравленных, которые обратились в больницу, превышает 200 человек.

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