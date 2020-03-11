Монголия приостанавливает авиарейсы в Россию, Турцию и Казахстан

CentralAsia (MNG) - Монголия объявила о приостановке всех пассажирских рейсов в аэропорты России, Турции и Казахстан из-за распространения коронавируса.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить все регулярные рейсы в Москву, Стамбул и Нур-Султан и обратно с 11 по 28 марта.

В соответствии с резолюцией ГКЧ, авиакомпания MIAT будет выполнять обязанности по эвакуации граждан Монголии, которые срочно нуждаются в прибытии в эту страну из этих стран в период приостановки полета. На встрече также было принято решение о временном запрете на въезд граждан Монголии в Россию через автомобильный пограничный переход Монголия-Россия, а также на въезд иностранных граждан из России до 31 марта.

Кроме того, железнодорожные маршруты Улан-Батор-Иркутск-Улан-Батор и Улан-Батор-Москва-Улан-Батор были приостановлены до 28 марта.

На пресс-конференции министр дорожного и транспортного развития Б. Энх-Амгалан сказал: «Монгольские граждане, которые подают заявки из России на родину, и иностранные граждане, будут пересекаться по особым правилам. Грузовые перевозки будут работать в нормальном режиме».

Ранее Монголия отменила рейсы с Южной Кореей, Китаем, Японией, Гонконгом и Тайванем в конце февраля.