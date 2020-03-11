Монгольские специалисты по техническому обслуживанию предоставляют услуги украинским самолетам

CentralAsia (MNG) - Непосредственно техобслуживанием самолетов занимается техническое подразделение монгольской авиакомпании — MIAT Technics или ТОиР.

MIAT Technics, подразделение технического обслуживания национального перевозчика Монголии MIAT Mongolian Airlines впервые провела C-сheck на воздушном судне, выполняемом авиакомпанией Міжнародні Авіалінії України (Ukraine International Airlines), (МАУ).

Украинский флагманский перевозчик переправил свой широкофюзеляжный Boeing 767-300ER 1991 года из Киева для обслуживания базы в Улан-Батор, пролетев 5300 км.

В период с 23 января по 4 февраля 2020 года самолет с регистрационным номером UR-GEA проходил процедуры технического обслуживания на объекте MIAT Technics, сообщил «Russian Aviation Insider» технический директор компании Т.Аюуш.

Запрет, наложенный на украинские самолеты, пролетавшие над российским воздушным пространством, не принес существенных дополнительных затрат авиакомпании, сообщает он. Все работы были завершены в срок под собственным утверждением EASA Part 145 от MIAT Technics.

Авиакомпания МАУ в настоящее время является самым западным заказчиком в истории MIAT Technics, превосходя московский Royal Flight, что, по словам Аюуш Тувд, означает, что этот российский туристический перевозчик продолжает сотрудничество с монгольским партнером ТОиР, который ожидает еще один из Boeing 767 компании Royal Flight. для C-сheck в ближайшее время.

Напомним, что в течение года MIAT расширила список заказчиков из РФ — в конце 2018 г. в Улан-Баторе был впервые выполнен C-сheck на самолете Boeing 767 чартерной авиакомпании Royal Flight, а в начале этого года передан "Якутии" после С-check Boeing 737-800.

Кроме того, у монгольского провайдера уже был положительный опыт работы с российскими перевозчиками "ЮТэйр" и "Алроса". Ранее технический директор MIAT Аюуш Тувд рассказывал ATO.ru, что в 2019 г. сотрудничество с "ЮТэйр" было продолжено. Что касается "Алросы", то в 2018 году монгольские специалисты открывали в ее интересах линейную станцию в Санье (Китай).

В распоряжении MIAT Technics находятся два ангара в аэропорту Улан-Батора (код IATA — ULN). Они рассчитаны на обслуживание одного широкофюзеляжного и двух узкофюзеляжных самолетов одновременно.

Монгольская авиакомпания МИАТ с 2006 года начала оказывать услуги по ремонту своих самолетов. Благодаря хорошему качеству как мелкого, так и крупного ремонта, иностранные авиакомпании начали доверять монгольским инженерам. Сейчас авиакомпании Турции, России, Тайланда и Южной Корей стали постянными клиентами отдела Технического обслуживания воздушных судов компании МИАТ. Этот отдел по заказу различных авиакомпаний уже отремонтировал самолеты таких марок как SAAB 340, Фоккер-50, ATR-72, Боинг 737 и Боинг 767.

Ранее специалистами отдела технического обслуживания МИАТ были отремотрированы 13 самолетов Boeing 737 Next Generation, 11 из них принадлежали авиакомпаниям «EastarJet», «T’Way» и «Jeju Air» из Южной Кореи, еще один Боинг - российской компании «UT Air» и еще один самолет этой же марки - российской компании «Alrosa».

MIAT Mongolian Airlines ТОиР со штаб-квартирой в Улан-Баторе является дочерним предприятием по обслуживанию и проектированию флагманского авиаперевозчика MIAT Mongolian Airlines. Компания предоставляет услуги по покраске самолетов, техническому обслуживанию и ремонту компонентов, а также услуги ТОиР и услуги технической поддержки.

MIAT ТОиР имеет два ангара для технического обслуживания в аэропорту Улан-Батора (IATA: ULN), которые способны обрабатывать широкофюзеляжные и два узкофюзеляжных самолета одновременно В компании работает около 150 человек, и ее производительность увеличилась на 20 процентов в прошлом году по сравнению с 2017 годом, достигнув 120 000 человеко-часов.