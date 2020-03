Глава Пентагона Марк Эспер отменил визит в Узбекистан из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Глава Пентагона Марк Эспер отменил визит в Индию, Узбекистан и Пакистан из-за коронавируса. Об этом сообщила представитель министерства Алисса Фара.

"В целях предосторожности министр обороны Эспер решил отложить поездку в Индию, Узбекистан и Пакистан на более позднюю дату, остаться в США и помогать министерству обороны реагировать на коронавирус", - заявила Фара в Twitter.

Out of an abundance of caution, Secretary of Defense @EsperDOD has decided to postpone his travel to India, Uzbekistan, and Pakistan until a later date to remain in the U.S. to help manage the @DeptofDefense response to Coronavirus. — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) March 10, 2020