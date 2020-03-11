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  11 марта 2020
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В Узбекистане из-за коронавируса отложили проведение «Недели зиёрат туризма»

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане «Неделя зиёрат-туризма», назначенная на 12-16 марта 2020 года, отложена из-за распространения в мире коронавируса.

О переносе события на более поздний срок сообщили в Государственном комитете по развитию туризма. Новая дата проведения «Недели зиёрат-туризма» еще не определена.

По данным Министерства здравоохранения на сегодняшний день в Узбекистане не было выявлено случаев коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения считает эпидемическую опасность коронавируса высокой - многие страны уже ввели карантин и ограничения на передвижение граждан. Для профилактики распространения инфекции по всему миру откладываются крупные мероприятия.

На Востоке «зиёрат» означает «посещение святых мест» и предполагает религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности.

Зиёрат-туризм активно развивающееся направление в Узбекистане, на территории страны расположено огромное количество религиозных памятников и святых мест.
Согласно рейтингу Global Muslim Travel Index (GMTI) за 2019 год, Узбекистан вошел в десятку самых привлекательных стран среди стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

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