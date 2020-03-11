У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус
- Азия и мир, общество
- 9:25, 11 марта 2020
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CentralAsia (CA) - У заместителя министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Дорри обнаружили коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По словам чиновника, после того, как анализы на коронавирус дали положительный результат, она самоизолировалась у себя дома, предприняв все необходимые меры.
В Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек умерли в результате заболевания.