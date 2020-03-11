[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
У замминистра здравоохранения Великобритании обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) -  У заместителя министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Дорри обнаружили коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По словам чиновника, после того, как анализы на коронавирус дали положительный результат, она самоизолировалась у себя дома, предприняв все необходимые меры.

В Великобритании зарегистрировано 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек умерли в результате заболевания.

Новости по теме:

print
  • Монгольские специалисты по техническому обслуживанию предоставляют услуги украинским самолетам
  • Каждая пятая женщина в Монголии имеет высшее образование, - данные Нацстатуправления
  • Узбекистан вывез своих паломников из Саудовской Аравии из-за коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com