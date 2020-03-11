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  11 марта 2020
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Китай окажет Италии помощь в борьбе с коронавирусом, где за сутки скончались еще 168 человек
Предыстория: Вся Италия закрыта на карантин. В стране за сутки от коронавируса скончались еще 97 человек

CentralAsia (CA) -  Китай предоставит Италии гуманитарную помощь для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает «Синьхуа».

По словам Л. Ди Майо, текущая ситуация с коронавирусом в Италии крайне сложна, и итальянское правительство внимательно отслеживает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией и стремится перенять его.

- Италия сталкивается с дефицитом медицинских средств и оборудования и с другими проблемами, надеется, что Китай окажет помощь в такой чрезвычайной ситуации, - сказал глава МИД Италии.

В свою очередь, Ван И отметил, что Китай в полной мере осознает вызовы, с которыми сталкивается Италия, и вновь выражает ей свои соболезнования и поддержку.

- Несмотря на то, что на данный момент Китай пока все еще сам испытывает серьезную нужду в медицинских средствах, мы, преодолевая все трудности, выделим Италии маски и другие медицинские средства, а также нарастим поставки тех материалов и оборудования, в которых Италия остро нуждается. В случае необходимости Китай также готов послать группу медицинских специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией, - сообщил Ван И.

В Италии зафиксировано более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека выздоровели, 631 скончались (+168 за сутки).

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